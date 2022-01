Unterirdischer Einsatz: Feuerwehrmänner retteten Katze aus Kanal

Eine Katze hatte sich in einen Wasserkanal in der Ischler Ortschaft Hinterstein verirrt und schaffte es selbst nicht mehr an die Oberfläche. Dank des beherzten Einsatzes von fünf Feuerwehrmännern konnte die Ausreißerin wieder an ihren Besitzer übergeben werden. Nachdem Kommandant Michael Randacher die Lage erkundet hatte, wurden zwei Schächte geöffnet, um die Katze zu erwischen, berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung.

Unterirdischer Einsatz für die Feuerwehr Rettenbach Bild: ff-badischl.at