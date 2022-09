Unterirdische Relikte der V2-Anlagen besichtigt

Die Arge Schlier versucht seit 2008, die einzigartigen historischen Bauten aus der Pionierzeit der Raumfahrt für die Öffentlichkeit leichter zugänglich zu machen.

Neben den technischen Details wurde bei den Führungen auch an alle ehemaligen Opfer des nationalsozialistischen Größenwahns gedacht. In zwei zusätzlichen Gruppen wurde das ehemalige KZ-Gelände erwandert. Auf dem Weg dorthin wurden die Besucher über das Schicksal einzelner Häftlinge informiert, was die Teilnehmer sehr betroffen machte.

Erfreut ist die Arge Schlier, dass diesmal sehr viele junge Besucher den nicht ganz leichten Zugang zu einer Begehung geschafft hatten. Der Veranstalter dankte der Brauerei Zipf, die diese Besichtigung wieder ermöglicht hat.