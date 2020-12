Unteracher bei Turnier in Israel

Anstelle seines Partners Lorenz Petutschnig, der an der Schulterstabilität arbeitet, wird Thomas Kunert aus Korneuburg Schnetzer nach Israel begleiten, um dort bei einem zur Mitteleuropäischen Meisterschaft zählenden Bewerb an den Start zu gehen. "Es war alles sehr kurzfristig, aber ich wollte einfach unbedingt noch ein Turnier spielen", sagt Schnetzer. "Auch wenn es nicht ideal in den Kraftplan passt, wollte ich das Abenteuer nicht verpassen." Turnierstart ist morgen.

