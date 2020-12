Unterach trauert um seinen ehemaligen Pfarrer

Karl Six wurde am 18. April 1933 in Gampern geboren. Nach der Matura 1954 am Kollegium Petrinum Linz trat er in das Linzer Priesterseminar ein und wurde am 29. Juni 1959 im Mariendom Linz zum Priester geweiht. Von 1959 bis 1969 war er Kooperator in Ternberg, Garsten und auch in Ried im Innkreis, wo er zudem als Jugendseelsorger im Dekanat Ried fungierte. 1969 kam er als Pfarrprovisor nach Unterach am Attersee und wurde 1970 zum Pfarrer ernannt. Zusätzlich war er im Jahre 1970 Pfarrprovisor von Steinbach am Attersee und von 1989 bis 2002 Pfarrprovisor der Pfarre Attersee. KonsR Six war über 34 Jahre als engagierter und umsichtiger Seelsorger in der Pfarre Unterach am Attersee tätig, wo er 2004 emeritierte und bis zuletzt als Kurat tätig war.

Von 1970 bis 2001 wirkte er als Referent für Tourismuspastoral in der Diözese Linz. Für seine Verdienste wurde ihm 2003 die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Unterach am Attersee verliehen.

Für den Verstorbenen wird am Sonntag, 13. Dezember, am Montag, 14. Dezember und am Dienstag, 15. Dezember, jeweils um 19.00 Uhr, in der Pfarrkirche Unterach am Attersee gebetet.

Der Begräbnisgottesdienst wird am Mittwoch, 16. Dezember um 13.30 Uhr in der Pfarrkirche Unterach am Attersee gefeiert. Nach dem Requiem erfolgt die Beisetzung am Pfarrfriedhof Unterach am Attersee.