Hannes Heide (SPÖ) will, dass das Salzkammergut noch mehr von der EU profitiert.

"Die Zukunft Europas entscheidet sich in Regionen wie dem Salzkammergut", sagt der Bad Ischler EU-Abgeordnete Hannes Heide (SPÖ). Der Grund: "Es ist der ländliche Raum, in dem die EU-Skepsis am größten ist." Das beste Beispiel dafür sei der Brexit, der mit den Stimmen aus der englischen Peripherie beschlossen worden sei.