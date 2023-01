"Unser Publikum soll sich darauf verlassen können, gute Filme zu sehen"

Michael Kienesberger (64) hat sich in 40 Jahren ein treues Stammpublikum aufgebaut.

OÖN: Warum heißt Ihr Kulturverein "08/16"? Michael Kienesberger: (lacht) Weil wir einfach ein wenig mehr sind als 08/15 – also der Durchschnitt! Als Ihr Verein 1983 entstand, war die Bewahrung der Jugend vor "Schundfilmen" ein großes Thema in konservativen Kreisen. Entstand der Verein deshalb? Nein, wir kamen aus der katholischen Friedens- und Anti-Atom-Bewegung. Mit der Filmkunst hatten wir anfangs wenig am Hut. Ich bin auch nicht der Gründer der Initiative. 08/16 war ursprünglich ein