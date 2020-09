Union setzt auf Sport mit Abstand und Hygiene

Die Zeit des Corona-Lockdowns war auch für die Sportvereine herausfordernd. Union-Bezirksobmann Michael Schiemer (41) aus Puchkirchen ist wichtig, dennoch den Breitensport als Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. "Dann wird die Sportunion langfristig positiv bestehen können", ist der Unternehmer überzeugt.

Trotz "schmerzhafter Einschnitte" während der Corona-Pandemie sei es möglich, Bewegung für alle Altersklassen anzubieten. Am Höhepunkt der Krise im Frühjahr passierte das, mit einer digitalen Turnstunde via Internet, was auf eine Idee des Vöcklabrucker Union-Bezirksobmanns zurückgeht.

Mit Schulbeginn geht das Projekt Bewegungscoach weiter. Die Union beschäftigt einen Trainer, der in Volksschulen im Bezirk Vöcklabruck die Kinder zur Bewegung anleitet. Für Michael Schiemer ist das ein Herzensanliegen. Seit er im Jahr 2013 Bezirksobmann wurde, verfolgt er das Ziel, Kindern wieder den Bewegungszugang zu ermöglichen.

Dass er mit seiner Linie offensichtlich richtig liegt, beweist die Entwicklung der Union im Bezirk Vöcklabruck. Zur Union-Familie gehören 53 Vereine mit mehr als 16.000 Mitgliedern. Als 54. Verein tritt dieser Tage der Vöcklabrucker Eishockeyclub "Voralpenkings" dem Dachverband bei. Der Vöcklabrucker Verein zählt mittlerweile 150 Mitglieder, die in fünf Teams Meisterschaft spielen – die Kampfmannschaft ist in der 2. Landesliga im Einsatz.

"Ich freue mich über diesen Zuwachs", begrüßt Schiemer die "Voralpenkings" in der Vöcklabrucker Union. Er ist überzeugt, dass auch mit Abstand und Hygienemaßnahmen Sportausübung möglich ist. Man dürfe aber dabei auch die wirtschaftlichen Auswirkungen aus der Corona-Krise nicht aus den Augen verlieren, warnt Schiemer. Diese werden vielleicht sogar erst im nächsten Jahr zum Vorschein kommen. Umso wichtiger sei die Unterstützung der Vereine: So ist es gelungen, mit der Politik den Hilfsfonds zu schnüren, der die Fixkosten der Vereine abdeckt.

Wichtig ist dem Union-Funktionär aber auch, dass in die bestehende Infrastruktur investiert wird. So wird der Kunstrasen der UVB Vöcklamarkt erneuert. Künftig muss nicht mehr Granulat eingestreut werden, sondern nur Sand. Das sei nicht zuletzt auch ökologisch ein wichtiges Vorhaben, so Schiemer. Sein Ziel sei es, Bewegungssport anzubieten und die bestehende Infrastruktur auszubauen.

