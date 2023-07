Union Mondsee in den Startlöchern

Er heißt Daniel Bares, ist Tscheche, kommt vom SK Schärding, ist 24 Jahre alt, 1,98 Meter groß und bringt als Empfehlung den Titel des Torschützenkönigs in der Landesliga West mit. Seine Verpflichtung durch die Union Mondsee war "durch mehrere glückliche Umstände möglich", formuliert es Hans Loibichler, der sportliche Leiter des OÖ-Ligisten. Tatsächlich war der Tscheche nicht nur bei zwei oberösterreichischen Regionalliga-Klubs, sondern auch bei Wacker Burghausen im Gespräch. Dennoch geht er jetzt per Einjahresvertrag mit Ausstiegsklausel für die Mondseer auf Torjagd.

Offensive Flügelspieler fehlen

Doch der Fußballverein muss auch Abgänge verkraften. Goalgetter Lukas Leitner hat seine Karriere beendet, Jonas Schwaighofer wechselt zur Spielgemeinschaft Wels (FC und Hertha), Fabio Födinger zu Vöcklamarkt. "Deshalb sind wir auch noch auf der Suche nach zwei offensiven Außenbahnspielern", sagt Loibichler. Zur Stabilisierung der Abwehr hat man bereits Vinzenz Zschock von Anif geholt.

"Die vergangene Saison hatte Höhen und Tiefen, sie war geprägt von Verletzungen und witterungsbedingten Spielabsagen", bilanziert Loibichler die abgelaufene Fußballsaison. "Aber immerhin waren wir knapp am Finale des Landescups dran", so Loibichler.

Die Mondseer beendeten die Saison auf Platz neun, und auch die Mondsee Juniors landeten in der 1. Klasse Süd nur auf dem zehnten Platz. Zu berücksichtigen ist dabei jedoch, dass man in der obersten Spielklasse mit einem der geringsten Budgets der Liga das Auslangen finden muss und die Mondsee Juniors mit 17,4 Jahren den jüngsten Altersdurchschnitt aller Vereine in der 1. Klasse haben. Unter diesem Aspekt sei schon Beachtliches geleistet worden, findet Loibichler. "Von allen, Spielern, Trainern und Funktionären."

Was erwartet er sich für die kommende Saison? Im Cup möchte man möglichst weit kommen, und die Mannschaften sollen sich weiterentwickeln. Von Platzierungsprognosen hält Loibichler wenig. "Schauen wir mal", sagt er. Am Montag war Trainingsbeginn.

