Union Höherer Schüler: Frontleute im Salzkammergut freuen sich aufs Jahr

Die UHS OÖ ist die größte Schülerorganisation Oberösterreichs und handelt nach dem Motto "Service. Vertretung. Events". Sie sieht sich für rund 90.000 höhere Schüler im Bundesland als seriöse Vertretung in allen Schulfragen und vertritt deren Interessen gegenüber den Verantwortlichen in der Bildungspolitik. Eine der elf Ortsgruppen in Oberösterreich ist Gmunden/Bad Ischl.