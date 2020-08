Unimarkt und Hütthaler vertiefen ihre Zusammenarbeit

Nicht erst seit den Skandalen in der Fleischindustrie blicken Konsumenten genauer darauf, wie und wo Lebensmittel entstehen. Der Schwanenstadter Fleischverarbeitungsbetrieb Hütthaler KG hat bereits 2014 reagiert und das Tierwohl-Projekt „Hütthalers Hofkultur“ entwickelt, an dem sich mittlerweile 31 Landwirte beteiligen. Und auch der Handel zieht mit. Gestern gab die Unimarkt Gruppe bekannt, die Zusammenarbeit mit dem Schwanenstädter Wurst- und Fleischproduzenten zu vertiefen. „Wir bemerken, dass unsere Kunden immer gewissenhafter einkaufen und wissen wollen, woher die Lebensmittel kommen“, begründet Unimarkt-Geschäftsführer Andreas Haider die Kooperation.

Hütthalers Tierwohlprojekt reicht über die gesamte Wertschöpfungskette, beginnend beim Landwirt über den Transport der Tiere, der stressfreien Schlachtung bis hin zur Verarbeitung. Dazu gehört auch der Ansatz „From nose to tail“ – also die Verarbeitung möglichst aller Teile des Tieres vom Kopf bis zum Schwanz.

Die teilnehmenden Landwirte verpflichten sich zu einer artgerechten Tierhaltung in großzügigen Ställen mit ständigem Zugang zu frischer Stroheinstreu und gentechnikfreiem Futter. „Wir sind überzeugt davon, dass Lebensmittel aus der Region und von gesunden und glücklichen Tieren am besten schmecken“, sagt Haider. „Der Familienbetrieb Hütthaler teilt diese Vision und setzt neue Maßstäbe in diesem Bereich.“