Unfreiwillige Hausgeburt in Regau

„Alles ist so schnell gegangen“, sagt Mediha Habibzadeh. Die aus Bosnien stammende Regauerin entband dieser Tage ihr zweites Kind – ein Mädchen namens Duaa. Und Duaa überrumpelte alle. Als die Fruchtblase platzte, rief Medihas Ehemann die Rettung an. Nach seiner Beschreibung rechnete man in der Vöcklabrucker Rotkreuz-Leitstelle damit, dass es eine schnelle Geburt sein könnte. Deshalb wurde auch das Notarztteam auf den Weg geschickt. Doch als die Helfer eintrafen, hatte Duaa bereits das Licht der Welt erblickt. Die jüngste Regauerin wog bei ihrer Geburt 3240 Gramm und war 51 Zentimeter groß.

„Die Familie hat alles ganz ruhig gemeistert. Wir waren froh, als wir sahen, dass es Mutter und Tochter gut geht, und wir konnten sie sicher ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck bringen“, berichtet Notfallsanitäter Thomas Kamesberger. Inzwischen durften Mutter und Kind das Krankenhaus wieder verlassen. Genau eine Woche nach der Geburt statteten die Notfallsanitäter und der Notarzt der Familie einen Besuch ab. Man war sich einig, dass Duaas Geburt allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird. „Schön fände ich es, wenn wir in ein paar Jahren die kleine Duaa selbst beim Roten Kreuz wiedersehen würden“, feixt Thomas Kamesberger.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper