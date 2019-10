Zum 15. Mal jährte sich gestern das Unglück an der Grünberg-Seilbahn in Gmunden, bei dem die damals dreijährige Victoria Z. und ihre 57-jährige Großmutter schwer verletzt wurden. Das Kleinkind schwebte sogar in Lebensgefahr. Das Mädchen, die Tochter der Grünbergalm-Betreiber, fuhr mit der Großmutter in einer der seinerzeit im Betrieb befindlichen Vierergondeln und verunglückte, nachdem eine unbemannte Gondel aus der Verankerung gesprungen und gegen die 150 Meter dahinter schwebende Kabine der