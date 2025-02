Unfall im Skigebiet Dachstein-West: 2 Skifahrer bewusstlos

Nachdem erst am Samstag der Rettungshubschrauber in Hinterstoder im Einsatz stand, kam es am Sonntag zum nächsten schweren Skiunfall auf Oberösterreichs Pisten, diesmal im Salzkammergut: Dort wo sich im Skigebiet Dachstein-West die Familienabfahrt "Zwieselalm" und die schwarze Piste "Kanonenrohr" kreuzen, sind am Sonntag gegen 10:50 Uhr ein 67-jähriger Deutscher und ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Sankt Johann im Pongau zusammengestoßen.

Per Pistenrettung ins Tal gebracht

Der Aufprall war so heftig, dass beide Wintersportler kurze Zeit bewusstlos gewesen sein dürften, teilte die Polizei mit. Die Männer zogen sich so schwere Verletzungen zu, dass sie von der Pistenrettung ins Tal gebracht werden mussten. Von dort aus brachte sie die Rettung in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl.

Immer wieder kommt es derzeit zu schweren Skiunfällen. Am Samstag verletzten sich – wie berichtet – eine eine 61-jährige Tschechin und ein 64-Jähriger aus Andorf (Bezirk Schärding) bei einem Zusammenstoß auf der Höss schwer. Am Donnerstag erlitt ein 35-Jähriger auf der Reiteralm im steirischen Bezirk Liezen lebensgefährliche Verletzungen. Er war 30 Meter über eine Waldböschung gestürzt. Am vergangenen Wochenende war ein 66-Jähriger im Skigebiet Lachtal in der Steiermark tödlich verunglückt.

