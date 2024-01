Unfall beim Überholen - Radfahrer (70) im Spital

Eine 47-Jährige aus dem Bezirk Gmunden war gegen 19:50 Uhr in Richtung Oberweis unterwegs. Am rechten Fahrbahnrand fuhr ein 70-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Gmunden. Die Pkw-Lenkerin setzte zum Überholvorgang an, doch der Radfahrer lenkte laut Polizei im selben Moment nach links. Er wurde vom Pkw erfasst. Der 70-Jährige musste mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht werden.

