Unfall beim Abstieg von der Drachenwand: 33-Jähriger mit Seil gerettet

Ein 33-jähriger Burgenländer hatte sich beim Abstieg von der Drachenwand in Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) verletzt. Am Vormittag startete der Mann über den beliebten Klettersteig zum 1176 Meter hohen Gipfel. Diesen erreichte er ohne Probleme, erst beim Abstieg über den markierten Hirschsteig passierte das Unglück. Nach wenigen Minuten kam der Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See zu Sturz und verletzte sich dabei am linken Bein. Er griff zu seinem Handy und verständigte die Bergrettung. Die Einsatzkräfte stiegen daraufhin zur Unfallstelle auf, wo sie den Verletzten 30 Meter mit einem Seil nach oben zogen und mit einer Trage zu einer Forststraße transportierten. Von dort wurde der 33-Jährige ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht.