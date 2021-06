Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf (VP): "Die Bauverhandlung für das Hotel hat ja bereits am 31. Mai stattgefunden, was jetzt am kommenden Montag extra verhandelt wird, ist dieser Parkplatz zwischen dem bestehenden Toscanaparkplatz und dem Wartgraben." Dabei handle es sich um eine Fläche von 14.300 Quadratmetern, davon seien 11.300 als Verkehrsfläche gewidmet, als Parkfläche seien nur 5800 Quadratmeter vorgesehen, so der Bürgermeister.