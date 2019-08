Und wieder wird der öffentliche Zugang zum Attersee ein wenig schwieriger

Dieses Mal geht es nicht um den Verkauf einer Grundfläche, sondern um einen Grundstückstausch zwischen der Landesstraßenverwaltung und den Österreichischen Bundesforsten (ÖBf) im Jahr 2017. Damals übernahmen die ÖBf eine kleine Grünfläche neben der Bundesstraße B152 im Seewalchener Ortsteil Unterbuchberg. Sie wurde bis dahin von den Badegästen eines kleinen öffentlichen Badeplatzes als Gratisparkplatz benutzt. Weil das Grundstück als Teil der Straße ausgewiesen ist, war das auch legal.

Doch jetzt haben die ÖBf den Parkplatz, auf dem 15 Autos Platz finden, mit Schranken versehen. Der Grund: Wer künftig hier parken will, soll dafür zahlen. "Wir vergeben Jahres-Parkberechtigungen", sagt ÖBf-Sprecherin Andrea Kaltenegger. Dank der Schranken hätten Parkberechtigte dann ganzjährig einen garantierten Stellplatz. (Interessenten erhalten unter Tel. 06133 / 20 777 nähere Informationen.)

Badegäste sind jedoch verärgert. "Nachdem in der näheren Umgebung kaum Parkplätze vorhanden sind, ist dieser Badeplatz jetzt faktisch kaum mehr benutzbar", sagt ein OÖN-Leser, der namentlich nicht genannt werden möchte.

Keine Parkplatz-Tageskarten

Viele Tagesbesucher wären auch bereit, eine Parkgebühr zu bezahlen – allerdings nicht für ein ganzes Jahr. Doch eine Parkplatzbewirtschaftung mit Tageskarten – so wie an anderen Attersee-Badeplätzen – ist aus Sicht der ÖBf "nicht sinnvoll". Weil sowohl der Badeplatz als auch der Parkplatz sehr klein seien, würde sich die Investition in Automaten nicht rentieren.

Immerhin: Seewalchens Bürgermeister Johann Reiter (ÖVP) verspricht, dass die Gemeinde den kleinen Badeplatz weiterhin pachten und pflegen wird. "Wir machen für diesen Seezugang nicht groß Werbung, weil er klein ist und weil es auch keine Infrastruktur gibt", sagt Reiter. "Dieser Badeplatz ist eher ein Geheimtipp für die Einheimischen." Weil künftig noch weniger Parkplätze zur Verfügung stehen, wird das wohl auch so bleiben.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at