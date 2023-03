Und plötzlich tauchten sie am Hof auf

Zell am Moos. In unserer losen Serie erzählen Altbauern und -bäuerinnen aus dem Mondseeland aus ihrem bewegten, spannenden Leben. Es sind Geschichten, die man unbedingt erzählen muss. Der Krieg hat sie geschrieben. Egal, ob es in den Volksschulen Haslau oder Zell am Moos war, beim Wirt z’Entachern, in vielen Bauernhöfen in Zell am Moos und Haslau oder rund um den Irrsee. Überall dort haben Menschen Aufnahme gefunden und, was besonders erfreulich ist, es wurden auch Freundschaften über Jahrzehnte geknüpft.

Mit 17 Jahren in den Krieg

Paul und Anna Schweighofer führten in den 1940er- und 1950er-Jahren den Mühlbauernhof in Haslau, Gemeinde Zell am Moos. Die beiden hatten fünf Kinder, zwei Söhne verstarben früh, Sohn Paul musste als 17-Jähriger noch in den Krieg ziehen, er fiel 1944 in fremder Erde. Zu Kriegsende hatte die Familie nur noch zwei Kinder, nämlich Anna (die spätere Nagendorferin) und Ferdinand (heute der Altbauer am Mühlbauernhof), der 1945 erst sieben Jahre alt war. Er erinnert sich nur noch bruchstückhaft an jene „Ausgebombten“, die plötzlich am Hof auftauchten. Es waren eine Frau und zwei Kinder (Regina und Wolfgang), die in Bonn „ausgebombt“ worden waren. Die Familie hieß Weigmann. Wie lange die Familie am Bauernhof in der Haslau war, weiß Ferdinand Schweighofer heute nicht mehr. „Aber sicher länger als ein Jahr“, sagt er.

An eines kann sich der Mühlbauer Ferdinand noch erinnern: „Beim Hochwasser 1945 entstand hinter unserem Haus bei der Vöckla ein großer See. Da sagte der Sohn der Familie zu mir, wir könnten morgen darin baden. Ich habe das aber abgelehnt.“

Als die Familie dann nach Hause konnte und sich ihr neues Leben organisierte, folgten mehrere Urlaube am Mühlbauernhof. So entstand eine Freundschaft, die eigentlich bis heute hält, obwohl Eltern und Kinder bereits verstorben sind. „Nur einer, der erst nach dem Krieg in Bonn geboren wurde, Sohn Bernhard, hat uns noch vor einigen Jahren besucht“, sagt Ferdinand Schweighofer. Schön, wenn Beziehungen über so lange Zeit halten.

„Schwarz“ geschlachtet

In der Zeit vor und nach dem Zweiten Weltkrieg war das Sägewerk hauptsächlich noch eine Mühle und eine Landwirtschaft. Besitzer waren damals Franz und Aloisia Schweighofer. In den letzten Kriegsmonaten ließ Aloisia (Franz Hupf: „Sie war eine sehr soziale Frau.“) drei Deserteure der Deutschen Wehrmacht im Heustadel nächtigen und verköstigte sie auch. Die Landwirtschaft war ja ganz auf Selbstversorgung ausgerichtet, es wurde aber auch „schwarz“ (also ohne offizielle Genehmigung) geschlachtet. Hupf: „Das Fleisch wurde unter dem alten Venezianergatter in einem Hohlraum versteckt.“ Mit einem von den drei Deserteuren, die sich tagsüber immer im Wald versteckten, hatte die Familie noch längere Zeit Kontakt.

Aber auch „Ausgebombte“ aus Wien waren am Hof der Familie Schweighofer bzw. später Hupf. Es war eine Mutter mit dem Namen Aichinger und ihre zwei Töchtern. Mit der Familie Hupf hatten die Aichingers noch lange Kontakt. 1984 oder 1985 war die letzte Begegnung mit der Familie Hupf in Zell am Moos. Heute sind die Damen alle verstorben. Nur die Erinnerung lebt noch.

Autor Norbert Blaichinger Norbert Blaichinger