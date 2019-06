"Und jetzt regt sich keiner mehr auf"

Nicht alle Schörflinger waren dafür, dass der sogenannte Lohninger-Stadl (auch Raiba-Stadl) im Ortszentrum abgerissen werden sollte. Manche erhofften sich eine Revitalisierung des ehemaligen Bauerngehöfts durch Sanierung. Wie berichtet, entschied der Gemeinderat mehrheitlich für den Abriss und eine zwischenzeitliche Begegnungszone. Und während der Abtragungsarbeiten kam erst zutage, in welch schlechtem und nicht mehr renovierungswürdigem Zustand sich das Gebäude tatsächlich befand.

Schörflings Bürgermeister Gerhard Gründl (SP) zieht eine Zwischenbilanz, während am ehemaligen Lohningerhof-Gelände die Arbeiten für besagte Begegnungszone voll im Gange sind. "Wir sind fast im Zeitplan", so Gründl. "Fast" deswegen, weil der Mai aufgrund des teils schlechten Wetters einen kleinen Strich durch die Rechnung machte. "Aber die Pflasterungen, die neuen Gehsteige, werden noch diese Woche fertig. Auch die Pergola steht schon."

Der Bürgermeister erwähnt auch die Bänke, die auf der zur Konditorei Ottet gewandten Seite des neuen Parks aufgestellt werden sollen, sowie die für Markt- und Rathausplatz vorgesehene neue LED-Beleuchtung. Weiters werde der ehemalige Gastgarten des Gasthofes Frickh reaktiviert. "Da wird rundum ein neuer Zaun errichtet, sodass das Areal wieder als Gastgarten verwendet werden kann", sagt Gründl. "Wir schauen, dass wir das alles so schnell wie möglich fertig bekommen. Dann soll es eine Eröffnungsfeier geben. Aber wir haben noch keinen Termin dafür. Wir müssen schauen, wie weit wir da noch kommen." Fertigstellungsziel – je nach Witterung – sei Ende Juni.

"Wussten nicht, worum’s geht"

Beschwerden der deklarierten Projektgegner gebe es praktisch keine mehr. Gründl: "Nachdem der Stadl abgerissen war: nein. Es hat sich bei mir von jenen, die so dagegen waren, niemand mehr gerührt." Er habe allerdings von jenen, die gegen den Abriss unterschrieben hätten, Rückmeldungen erhalten: "Die wussten nicht, worum es da genau geht, und als sie gesehen haben, welch ein Platz da entsteht, haben sich zig Leute gemeldet, sind zu mir ins Rathaus gekommen, haben mir ein E-Mail geschrieben oder angerufen, dass sie eigentlich begeistert sind. Wenn sie gewusst hätten, wie das ausschauen würde, hätten sie nicht unterschrieben. Und jetzt regt sich keiner mehr auf." Er hoffe, so Bürgermeister Gründl, dass nun im Ort wieder Ruhe einkehre. "Ich bin froh, dass sich das Ganze in diese Richtung entwickelt hat, das ist eine gewisse Genugtuung, aber vor allem eine Freude. Wir sind ja dazu da, dass wir Entscheidungen treffen."

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at