Unbekannte Täter verwüsteten leerstehendes Gebäude

Die Täter brachen im Zeitraum von 4. Mai bis 25. Mai 2020 in Unterach am Attersee über ein Kellerfenster in das leerstehende Haus ein. Die Polizei vermutet, dass sie sich länger im Gebäude aufgehalten haben, möglicherweise haben sie auch darin übernachtet.

Während dieser Zeit beschädigten sie Lampenschirme, räumten Kästen aus und zerschlugen Fensterscheiben und Fernseher, die noch in den Zimmern abgestellt waren. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

