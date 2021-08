Unbekannte beschädigten Autos

In Seewalchen haben unbekannte Täter in der Nacht auf gestern mehrere Pkw beschädigt.

Eine 59-jährige deutsche Staatsbürgerin hatte gestern gegen 7 Uhr Früh bei der Polizei Anzeige erstattet, dass sie am Vorabend ihren Pkw wegen Starkregens auf dem Kirchenparkplatz in Seewalchen abgestellt habe und im Fahrzeug eingeschlafen sei. Kurz vor ein Uhr nachts sei sie wegen eines vermutlich von einer Taschenlampe stammenden Lichtkegels und eines lautstarken Geräusches aufgewacht. Als sie sich im Pkw aufgerichtet habe, habe sie laut Polizei gesehen, wie sich eine Person von ihrem Fahrzeug entfernt habe und in Richtung Attersee-Bundesstraße weggelaufen sei. Aufgrund der Dunkelheit konnte die Frau nicht angeben, ob es sich um einen Mann oder um eine Frau handelte. Als die 59-Jährige zu einem beleuchteten Parkplatz fuhr, bemerkte sie, dass ihr hinteres Kennzeichen entfernt und der Heckscheibenwischer abgebrochen worden war.

Im Zuge der Erhebungen wurden sechs weitere Pkw-Sachbeschädigungen im Bereich der Parkplätze der Seewalchner Kirche festgestellt, darunter abgerissene Scheibenwischer, verbogene Antennen und mit Mehl bestreute Fahrzeuge. Die Polizeiinspektion Schörfling bittet um Hinweise unter Tel. 059133 / 4171.