Umwidmung der Mitterbauer-Gründe: Mondsee verschiebt Entscheidung

Das Thema ist nicht neu. Die Mondseer Grünen sehen in einer möglichen (Teil-)Umwidmung der sogenannten Mitterbauer-Gründe an der B154 "die letzte grüne Wiese", die von Grünland auf Bauland umgewidmet werden soll. Das ist zwar objektiv nicht richtig (es handelt sich nicht um die "letzte grüne Wiese"), aber eine berechtigte Kritik an der möglichen Umwidmung ist nicht von der Hand zu weisen.