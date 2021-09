Die Gjaidalm in Obertraun liegt etwas abseits der Krippensteinabfahrt und in einer Senke. Skifahrer, die hier einkehren, oder Tourengeher, die vorbeikommen, müssen rund 50 Höhenmeter überwinden, um auf die Piste zu kommen. Einen Teil davon konnten sie früher mit einem kleinen Schlepplift überwinden. Die Dachstein Tourismus AG, die Planai-Bahnen GmbH und einige private Investoren wollten diesen Lift jetzt durch einen längeren (300 Meter) ersetzen, um Skifahrern den Aufstieg ganz zu ersparen.

Obwohl sich im naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren die Naturschutzabteilung des Landes dagegen ausgesprochen hatte, gab die Bezirkshauptmannschaft Gmunden im Jänner grünes Licht. Das öffentliche Interesse würde in diesem Fall überwiegen, argumentierten die Gmundner Beamten. Und so sieht man es auch in Obertraun. Der kurze Schlepplift würde sowohl das Skigebiet aufwerten als auch die Gjaidalm. Zudem würde der Lift kein neues Skigebiet in unberührter Natur erschließen, sondern nur eine schon jetzt stark frequentierte Lücke schließen.

Doch Umweltanwalt Martin Donat und Umweltorganisationen legten Einspruch gegen die Bewilligung ein. Sie beriefen sich auf das Urteil des Sachverständigen für Natur- und Landschaftsschutz. Das Projekt liege mitten in einem Europaschutzgebiet D, in einer schützenswerten Biotopfläche und sei umringt von Naturschutzgebiet.

Wegen des Einspruchs musste das Landesverwaltungsgericht entscheiden. Und dieses gab gestern bekannt, der Beschwerde stattzugeben. Das Naturschutzinteresse überwiege das öffentliche Interesse. Das Projekt erhält deshalb keine naturschutzrechtliche Bewilligung, der Tellerlift kann nicht errichtet werden. Die Enttäuschung in Obertraun und bei Tourismusverantwortlichen ist entsprechend groß. Alleine die Tatsache, dass sowohl die oberösterreichische Dachstein Tourismus AG als auch die steirische Planai-Bahnen hinter dem Projekt stehen, zeige doch, dass das öffentliche Interesse groß sei, wird am Fuß des Dachsteins argumentiert.