Umweltlandesrat: "Ohne Trendwende drohen unerträglich heiße Sommer"

Der Hallstätter Gletscher hat heuer 1,4 Meter Eis über die gesamte Fläche verloren. Innerhalb von 15 Jahren sei er um 14 Prozent – von 3,04 auf 2,62 Quadratkilometer – zurückgegangen, warnte Oberösterreichs Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne). Mit der neuen Web-Anwendung "Apptauen" soll die Gletscherschmelze noch deutlicher und anschaulicher gemacht werden. Unter der Adresse www.apptauen.at kann man sehen, wie groß der Gletscher noch 1856 war und wie er wahrscheinlich um das Jahr 2100 aussehen wird.

Für den Dachstein verzeichnete man heuer die fünftschlechteste Massenbilanz seit Beginn der Messungen von Energie AG und des oö. Umwelt- und Klimaschutzressorts vor 15 Jahren. Seit 2006 werden die vier Dachstein-Gletscher jährlich in einer gemeinsamen Forschungstätigkeit von Blue Sky Wetteranalysen und dem Institut für Gebirgsforschung (Akademie der Wissenschaften) vermessen.

Kaineder: "Die Klimaforschung zeigt uns sehr eindrücklich, wie unerträglich und gesundheitsschädlich heiß es in den Sommern der Zukunft werden wird, wenn wir keine Trendwende beim Ausstoß der Treibhausgase erreichen." Gletscher seien die Fieberthermometer unseres Planeten und würden uns zeigen, dass der Planet an hohem Fieber leide, so der Umwelt- und Klimalandesrat. "Leider wurden die Warnungen zu wenig oder nicht wahrgenommen. Wir beobachten den Hallstätter Gletscher nun schon seit 15 Jahren wissenschaftlich, und bisher war die Massenbilanz des Gletschers jedes Jahr negativ." (gs)