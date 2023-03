Umweltbaustelle im Wald: Freiwillige dafür gesucht

Altmünster, Steinbach am Attersee. Im Rahmen seiner freiwilligen Umweltbaustellen-Aktionen führt der Naturpark Attersee-Traunsee am Samstag, 15. April, erstmalig ein Amphibienprojekt in einem Wald im Altmünsterer Ortsteil Reindlmühl durch. „Wir würden uns über viele Helfer aus allen fünf Naturparkgemeinden freuen, die einfach willens sind, für die Natur etwas Gutes zu tun“, sagt Sabine Pumberger vom Verein Naturpark mit Sitz in Steinbach.

Laichbiotope, vor allem auch die Wiedererrichtung von ausgetrockneten Kleinstlebensräumen, sichern den Fortbestand einer vielfältigen Amphibienfauna und schützen Tierchen wie Gelbbauchunke, Erdkröte, Teichmolch oder Grasfrosch. Auch zahlreiche Insekten wie Wasserkäfer oder Libellen profitieren von diesen Biotopen, die bei der Aktion am 15. April teils neu angelegt, teils reaktiviert werden.

Treffpunkt für all jene Freiwilligen, die mithelfen wollen, den Naturpark aktiv mitzugestalten, ist um 13.30 Uhr beim Kirchenparkplatz in Reindlmühl. Anschließend geht es unter der Leitung von Förster Leopold Putz in Fahrgemeinschaften ins Waldrevier der Bundesforste. Mitzubringen sind festes, wasserdichtes Schuhwerk, Allwetterkleidung und Arbeitshandschuhe. Besondere Voraussetzungen sind nicht vonnöten, außer der Wille, vielleicht ein Werkzeug, etwa eine Schaufel, in die Hand zu nehmen.

„Was man an diesem Tag lernt, kann man super auch auf eigenen Gründen, in Wäldern oder der eigenen Gemeinde anwenden“, sagt Sabine Pumberger. „Die Amphibien und die restliche Tierwelt werden es uns danken.“

Wer bei diesem außergewöhnlichen, naturnahen Unterfangen teilnehmen möchte, ist herzlich willkommen. Infos und Anmeldung per E-Mail an die Adresse naturpark@attersee-traunsee.at oder telefonisch unter der Nummer 07663 / 20135. (gs)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper