Umstrittenes Altausseer Straßenprojekt wird auch von Biologen kritisch gesehen

Im Gemeinderat von Altaussee beschlossen ÖVP und SPÖ vor einigen Jahren, eine Zubringerstraße zu errichten. Sie soll Touristen vom Pötschenpass (Lupitsch) direkt durch den Wald zu den Salzwelten (und damit auch zum Loser und zur Blaa-Alm) bringen. Projektbefürworter wie Bürgermeister Gerald Loitzl (ÖVP) erwarten sich davon eine Verkehrsentlastung im Ortszentrum.

Im Ausseerland regte sich jedoch Widerstand gegen die geplante sieben Kilometer lange "Franzbergstraße". Die Kritiker wenden ein, dass jede neue Straße das Verkehrsaufkommen weiter erhöht. Sie fürchten zudem um das Waldgebiet, das die Straße durchschneiden würde.

Die Gemeinde Altaussee gab eine vegetationsökologische Bestandsaufnahme des betroffenen Areals in Auftrag. Der Bericht liegt seit Juni vor, wurde jedoch nie öffentlich gemacht. Deshalb gab die Bürgerliste "Dialog lebenswertes Altaussee" jetzt ein eigenes Gutachten in Auftrag, und das spricht sich – wenig überraschend – gegen den Bau der Franzbergstraße aus. Das Gebiet sei "denkbar ungeeignet" für ein Straßenprojekt, so die Experten. Die Straße wäre ein "maßloser Eingriff in geschützte Lebensbereiche" und würde ökologisch äußerst wertvolle Biotope wie Niedermoorflächen, Fichten-Tannen-Buchen-Wald oder Pfeifengraswiesen gefährden. Das Areal der geplanten Trasse beherberge auch Tier- und Pflanzenarten, die auf der roten Liste stehen.

Der "Dialog lebenswertes Altaussee" fordert den Gemeinderat auf, den Grundsatzbeschluss zur Errichtung der Franzbergstraße zurückzunehmen. (ebra)