Umstrittener Theologe als Vortragender

WELS. "Die Mainstream-Medien lügen wie gedruckt", die Welt werde beherrscht von "200 Milliardären", der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine könnte sofort beendet werden, "wenn man nur den Sicherheitsinteressen Russlands Rechnung tragen würde" und die NATO ist "eine große Gefahr". Mit Aussagen wie diesen hat der deutsche Theologe, Psychoanalytiker und Autor Eugen Drewermann in den vergangenen Monaten Kritik ausgelöst. Dennoch hat das Bildungshaus Schloss Puchberg in Wels, das der Diözese Linz gehört, Drewermann als Vortragenden eingeladen. Bereits am Donnerstag hielt er dort einen Vortrag zur Bergpredigt. Heute, Freitag, wird er laut Programm ein Seminar über das Markusevangelium abhalten. Die OÖNachrichten fragten bei der Diözese nach, warum Drewermann eingeladen wurde. "Das Bildungshaus hat ihn zu der Veranstaltung vor über einem Jahr eingeladen", sagt Direktor Helmut Außerwöger. Die Aussagen zu Corona oder zur NATO seien im Bildungshaus "nicht bekannt" gewesen. Und sie seien "auf jeden Fall explizit nicht Bestandteil seiner Vortragstätigkeit".

Drewermann lehrte von 1979 bis 1991 als Dozent an der Theologischen Fakultät Paderborn. 1991 wurde ihm die Lehrerlaubnis entzogen. 1992 erhielt er ein Predigtverbot, wenig später wurde er vom Priesteramt suspendiert. 2005 trat er aus der Kirche aus. (hip)

