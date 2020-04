Ulli Meinhart zur neuen Vöcklabrucker Stadtmanagerin gewählt

Im Jänner 2019 war das Stadtmarketing neu aufgestellt worden. Karl Leitner hatte den Vorsitz an Simon Pecher übergeben, der mit einem jungen Vorstandsteam antrat. Der neue Tatendrang war groß, jedoch musste man vorübergehend ohne Mitarbeiter auskommen. Neben der Abwicklung der Marketingtätigkeiten organisiert der Verein Stadtmarketing auch einen Großteil der Veranstaltungen wie Maidult, Feuernacht, Flohmärkte, Christkindlmarkt etc. Nur durch die tatkräftige Unterstützung der Mitarbeiter des Tourismusbüros konnte der laufende Betrieb aufrechterhalten werden.

Auch die Vorstandsmitglieder legten selbst kräftig Hand an und brachten wichtige Projekte auf Schiene. So waren beispielsweise die Begegnungszone und die Eröffnung des Postpartners wichtige Schritte zur Erhaltung der Kundenfrequenz in der Innenstadt. Zusätzlich wurde der Bereich Social Media von Ulli Meinhart im Alleingang neu aufgebaut.

"Wir haben viel geschafft, aber es gibt noch zahlreiche Themen", sagt Pecher. "Es war klar, dass wir wieder eine Person für die Agenden des Stadtmarketings einstellen müssen", bekräftigt Stadträtin Elisabeth Kölblinger. "Wir wollten die richtige Person finden und haben einen aufwendigen Bewerbungsprozess gestartet", sagt Obmannstellvertreter Gerald Heinke. Es gab 30 Bewerbungen, davon wurden fünf zu einem Hearing eingeladen. Diese hatten neben einem Vorstellungsgespräch auch eine spezifische Aufgabe zu lösen. In der aus 14 Personen bestehenden Jury saßen neben dem Vorstand des Stadtmarketings auch Bürgermeister Herbert Brunsteiner sowie Vertreter der Parteien, des Stadtamtes und des Tourismusverbandes.

"Sehr wichtig für eine Stadtmanagerin ist es, dass sie möglichst breite Anerkennung genießt", so Bürgermeister Brunsteiner. Die Wahl fiel klar und deutlich auf Ulli Meinhart. Obmann Simon Pecher freut sich über das Votum: "Ulli Meinhart bringt das nötige Know-how mit und hat Erfahrung im Umgang mit allen Beteiligten. Ich bin überzeugt, dass wir die richtige Kandidatin für die nächsten Jahre gefunden haben."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.