Ukrainer (19) mit Hubschrauber von Traunstein gerettet

Der 19-jährige Ukrainer aus dem Bezirk Gmunden unternahm am Donnerstagmorgen gemeinsam mit einem Gleichaltrigen, der ebenfalls aus der Ukraine stammt, und einem 61-jährigen Gmundner eine Bergtour über den Mairalm-Steig auf den Traunstein. Nach dem Aufstieg und einer Rast am Gipfelplateau wollten die drei Männer über den Hans-Hernlersteig wieder ins Tal absteigen. Auf einer Seehöhe von etwa 1420 Metern bekam der 19-Jährige jedoch gesundheitliche Probleme. Via Handy setzte er einen Notruf ab.

Während die Crew des Polizeihubschraubers "Libelle OÖ" die Rettung mittels Seilbergung vorbereitete, teilte der 61-jährige Begleiter des 19-Jährigen den Einsatzkräften telefonisch mit, dass ein Hubschraubereinsatz nicht nötig sei und man den Mann "schon irgendwie ins Tal bringen werde". Der erfahrene Alpinpolizist schätzte die Lage allerdings anders ein und forcierte die Rettung des in Not geratenen Ukrainers.

Gegen 16 Uhr wurde der junge Mann unverletzt, jedoch schwer erschöpft und in zittrigem und verängstigtem Zustand, mit dem Tau gerettet und im Tal abgesetzt.

