SEEWALCHEN. Die Vöcklabrucker Bestsellerautorin Beate Maxian stellt heute, um 19 Uhr, im Aichergut ihren neuen Roman "Das Collier der Königin" vor. Es ist die Geschichte über das geheimnisvolle Collier der Marie Antoinette. Im Vorprogramm werden zwei Autorinnen präsentiert, die im Autoren-Förderprogramm "Schreiben unter Sternen" des Tourismusverbandes Attersee und der Buchhandlung Weidinger 14 Tage am Attersee verbringen: Katharina Viktoria Haderer schreibt fantastische Romane, Ruth Anne Byrne verfasst Kinder- und Jugendbücher.

VöCKLABRUCK. In der Reihe der Vöcklabrucker Stadt-GEH-Spräche führt Biologin Elisabeth Joas Interessierte heute in die "wertvolle Wildnis" am Rande der Bezirkshauptstadt. Es geht in Richtung Wartenburg und über den Altmannsberg zurück. Treffpunkt ist um 17 Uhr beim Rathaus, die Teilnahme ist kostenlos.

VöCKLABRUCK. "Die Sicherheit unserer Kinder liegt mir am Herzen", betont Bürgermeisterin Elisabeth Kölblinger (VP). Daher hat sie angeordnet, dass die Stadtpolizei jeden Tag in der Früh und zu Mittag beim Bildungscampus präsent ist. "Weitere Maßnahmen stimme ich aktuell mit der Bezirkshauptmannschaft und mit der Landesverkehrsabteilung ab", sagt Kölblinger. So wird etwa das Tempolimit rund um den Campus auf 30 km/h beschränkt. Für Eltern, die Kinder zur Schule bringen, sind eigene Parkplätze vorgesehen.