LINZ. Weil sie sich weigerten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wurden am Sonntag bei einer Demo in Linz 33 Personen angezeigt. Die Gegner von Corona-Maßnahmen versammelten sich am Jahrmarktgelände und zogen am Nachmittag von dort durch die Innenstadt. Laut Polizei nahmen etwas mehr als 700 Personen an der Demonstration teil.

SANKT PETER AM WIMBERG/NIEDERWALDKIRCHEN. Im Bezirk Rohrbach hat die Polizei am Samstagabend zwei Geburtstagspartys aufgelöst. In einer Garage in St. Peter stießen Beamte auf 14 Erwachsene, die gemeinsam feierten und weder Masken trugen noch den Zwei-Meter-Abstand einhielten. Kurz darauf musste dieselbe Streife noch einmal ausrücken, diesmal in Niederwaldkirchen. Dort feierten elf Partygäste, ohne Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Alle Teilnehmer der verbotenen Zusammenkünfte wurden angezeigt.

