BAD ISCHL. Eine Ausbildung zum diplomierten Mountainbike-Guide schlossen kürzlich zehn Kursteilnehmer am WIFI Bad Ischl erfolgreich ab. In 80 Trainingseinheiten wurden von vier verschiedenen Trainern Inhalte wie Anatomie, Trainingslehre, Radeinstellungen und Tourenplanung vermittelt. "Mit diesem Wissen haben sich die Teilnehmer die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten angeeignet, um Personen sicher im Gelände zu führen", erklärt Lehrgangsleiter Peter Lev. Auch im kommenden Jahr (16. bis 23. Mai 2020) ist ein Lehrgang geplant. Infos unter Tel. 05-7000-5300.

ST. GEORGEN/ATTERGAU. Der Auftakt des diesjährigen Hueber + Partner Tennis Kids Cups in Vöcklabruck lockte 38 junge Teilnehmer an. Nach vielen spannenden Matches gab es für alle eine spezielle Urkunde mit einem Autogramm von Jürgen Melzer. Am Pfingstsamstag schlagen die Kinder der U10 und U14 bei der 2. Station des Kids Cups beim USC Attergau in St. Georgen auf. Detailinformationen unter www.vorsorgepartner.at

