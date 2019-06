TV1 Salzkammergut präsentiert: Bierfestival am See

"Hopfen und Malz, Gott erhalt’s." So lautet der eine Spruch. Und was der legendäre frühere Zipfer-Braumeister Ernst Forster dazu gerne ergänzte: "In Maßen genossen, ist Bier auch in größeren Mengen nicht schädlich."

Dieses Wochenende wird die oberösterreichische Braukunst bei einer großen Veranstaltung in Gmunden, genauer gesagt auf dem Rathausplatz der Traunseestadt, hochgehalten. Verbunden mit dem einzigartigen Ambiente, erwartet die Besucher auch heuer wieder beim "Bierfestival am See" Sensationelles aus den Sudkesseln der heimischen Bierbrauer.

Viele namhafte Brauereien präsentieren ihre kreativen und geschmackvollen Gerstensäfte. Los geht das von TV1 präsentierte Fest morgen um 15 Uhr. Ab 18.30 Uhr trägt die Gruppe "Seeblech" zur guten Stimmung bei. Am Samstagvormittag tritt bei einem um 10 Uhr beginnenden Frühschoppen die Stadtkapelle Gmunden an, ab 17 Uhr findet das Bierfestival mit der mittlerweile zu überregionaler Berühmtheit gelangten Krauhölzlmusi einen würdigen Ausklang.

TV1-Chef Manfred Ettinger, dessen regionaler Fernsehsender die Veranstaltung auf die Beine stellt: "Die traumhafte Kulisse direkt am Traunsee, einzigartige Bierkreationen, kulinarische Köstlichkeiten rund ums Bier und ein mitreißendes Rahmenprogramm: Das Bierfestival am See geht nach dem Erfolg im letzten Jahr in die nächste Runde." Alle Infos im Web unter www.bierfestivalamsee.at

