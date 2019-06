Tscheche aus Seewand-Klettersteig befreit

Der 44-Jährige stieg Dienstag gegen 9 Uhr mit seinem Begleiter in den Seewandklettersteig in Hallstatt eingestiegen. Um 16 Uhr, also nach acht Stunden Kletterzeit, setzte er einen Notruf zur Polizeiinspektion Gmunden ab. Die Verständigung mit dem 44-Jährigen war äußerst schwierig, da dieser weder Deutsch noch Englisch sprach. Deshalb wurden der Polizeihubschrauber und die Bergrettung alarmiert.

Bei einem Suchflug konnte der Tscheche am Fuße des sogenannten "100m Pfeiler" lokalisiert werden. Sein Begleiter war nicht mehr bei ihm, er hatte den Steig zu Ende geklettert. Der 44-Jährige wurde mit einem variablen Tau gerettet und ins Tal geflogen.

Im Tal übersetzte schließlich eine tschechisch sprechende Bekannte eines Bergretters via Telefon. Der 44-Jährige sei laut Übersetzung etwa zwei Meter zurückgerutscht, deswegen habe er nicht mehr weitergehen können. Er sei am Knie verletzt, die Hilfe der herbeigerufenen Rettung verweigerte er jedoch.