Trotz Waffenverbots: 18-Jähriger mit Schreckschusspistole im Auto

Die Polizei führte am Abend des Christtages Verkehrskontrollen in Nußdorf am Attersee durch. Zwei Personen, die gemeinsam in einem Auto unterwegs waren, verhielten sich dabei laut Polizei auffällig.

Wie sich herausstellte, hatte der 18-jährige Beifahrer trotz Waffenverbots eine Schreckschusspistole bei sich. Weiters hatte der junge Mann drei Joints bei sich. Er wird angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper