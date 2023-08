Trotz toller Erfolge EM-Teilnahme knapp verpasst

Eine erfreuliche Bilanz über den Verlauf ihrer bisherigen Saison ziehen der Unteracher Beachvolleyballer Florian Schnetzer und sein niederösterreichischer Stammpartner Lorenz Petutschnig. "In der ersten Saisonhälfte 2023 konnten wir unsere bisher größten gemeinsamen Erfolge einfahren", berichtet Schnetzer und zählt auf: "Die beiden Silbermedaillen auf der World Tour Pro in Ios/Griechenland sowie in Messina/Italien ragen dabei natürlich hervor.

Dazu kamen zwei Turniersiege auf der nationalen Tour sowie drei fünfte Plätze bei den Masters-Turnieren in Neusiedl und Litzlberg sowie bei den Mitteleuropäischen Meisterschaften in Slowenien." Bei den beiden letztgenannten Turnieren mussten sich Flo & Lo jeweils im Viertelfinale den späteren Siegern Hajos/Streli aus Ungarn geschlagen geben. "Da ist ganz klar eine Revanche offen", sagt Schnetzer, der sich auf die zweite Saisonphase freut und auf ein neuerliches Duell mit dem ungarischen Duo hofft.

Für die Teilnahme an der Heimeuropameisterschaft diese Woche in Wien kamen die internationalen Erfolge indes zu spät, da sie erst nach der Deadline eingefahren wurden. Somit verpassten Schnetzer und Petutschnig auch die Qualifikation über die Rangliste. "Die Ausgangssituation für kommendes Jahr konnte aber deutlich verbessert werden", weiß Schnetzer. "In der internationalen Rangliste sind wir aktuell schon die Nummer vier in Österreich, und das nur hauchdünn hinter Platz drei."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper