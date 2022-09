Trotz Mangels an Personal gelang Kindergartenstart

Mit ihnen gingen acht neue Pädagoginnen und drei neue Leiterinnen in das Arbeitsjahr. "Die Personalsuche braucht viel Energie, und wir sind daher sehr glücklich, wenn wir Pädagoginnen und Leiterinnen gewinnen können", sagt Edith Bürgler-Scheubmayr vom Kuratorium der Erhalterkonferenz kirchlicher Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen. Der Personalmangel habe in den letzten Jahren massiv zugenommen. Um die notwendige Qualität der elementaren Bildung zu schaffen, sei aber mehr Personal pro Gruppe notwendig. Kindergärten, Krabbelstuben und Horte müssten so gestaltet werden, dass sie den Bedürfnissen der Kinder, der Eltern, der Mitarbeitenden und des Wirtschaftsstandorts Oberösterreich gerecht werden.