Trotz Fasching-Absage: Ebensee zeigt Flagge

So wie im vergangenen Jahr sagte die Gemeinde Ebensee auch für heuer alle Faschingsfeierlichkeiten ab. Es gibt keine offiziellen Faschingsveranstaltungen, Maskenbälle wurden gar nicht erst angekündigt. Vermutlich werden es sich am Faschingsmontag viele Ebenseer nicht nehmen lassen, das Fetzengewand anzulegen. Doch der große Rummel mit Tausenden Schaulustigen fällt aus.

Ein Zeichen wollen die Ebenseer trotzdem setzen. Der Verein „Ebenseer Fasching" und Bürgermeisterin Sabine Promberger, rufen die Bevölkerung auch heuer wieder auf, ein buntes Zeichen zu setzen und die Wohnhäuser mit Fetzenfahnen zu schmücken - auch als Zeichen der Solidarität mit all jenen, die in irgendeiner Form von der Corona-Pandemie betroffen sind. Aber auch als Zeichen der Erinnerung an den guten alten Fasching in unbeschwerten Zeiten. Schon jetzt wehen viele Fetzenfahnen von den Wohnhäusern, bis zum Faschingwochenende werden noch einige dazukommen.

Am Wochenende hisste Bürgermeisterin Sabine Promberger (SPÖ), unterstützt von ihrer Ohlsdorfer Amtskollegin Ines Mirlacher (SPÖ) und Vertretern des Ebenseer Faschingsvereines, die große Fetzenfahne vor dem Rathaus. „Halten wir uns beim Faschingfeiern heuer zurück“, apelliert Promberger. „So vergrößern wir die Chancen, dass wir im nächsten Jahr endlich wieder einen normalen, nein, einen besonders herzlichen und intensiven Fasching feiern können.“



So gesehen sind die wehenden Fetzenfahnen in Ebensee auch ein Zeichen der Vorfreude auf 2023.