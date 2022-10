Die Reva-Eissporthalle startet am Mittwoch um 14 Uhr in die neue Saison – bei kostenlosem Eintritt für alle Besucher an diesem Tag. "Gott sei Dank haben wir keine Einschränkungen", berichtet Reva-Geschäftsführerin Sandra Preinerstorfer, dass die Betriebszeiten nicht gekürzt werden. "Den Bürgermeistern der fünf Reva-Gemeinden war auch wichtig, dass der Publikumslauf zu günstigen Preisen bestehen bleibt." Nur der Abendeintritt für Eisstockschützen und Eishockeyspieler wird sich verteuern.