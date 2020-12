Trost in Zeiten wie diesen: das Bad Ischler Kaisereis

Das traditionelle Kaisereis – der seit vielen Jahren beliebte Eislaufplatz zur Weihnachtszeit in Bad Ischl – ist vom Vorplatz der Trinkhalle wieder zurück in den Kurpark übersiedelt. Coronabedingt heuer mit einigen Einschränkungen versehen, ist die Freizeiteinrichtung seit wenigen Tagen in Betrieb.

Zur Einhaltung der Abstandsregeln dürfen sich maximal 20 Kinder gleichzeitig auf der Eisfläche befinden. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird empfohlen. Auch bei den Betriebszeiten gibt es in diesem Jahr einige Änderungen: Das Kaisereis ist täglich von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Es werden nur Zwei-Stunden-Tickets zum Preis von zwei Euro verkauft, um möglichst vielen Kindern Eislaufvergnügen zu bieten. Die Ausrüstung – Schlittschuhe, Helm – ist heuer von den Eisläufern selbst mitzubringen.

Wie man bereits an den ersten Betriebstagen mehrfach hören konnte, sind trotz der aktuellen Lage Eltern und Kinder begeistert, dass der Eislaufplatz im Zentrum der Kaiserstadt angesichts der bestehenden Richtlinien überhaupt geöffnet werden konnte.