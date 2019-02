Trompetentage sind Fixpunkt der Blasmusikszene

VÖCKLABRUCK. Von 21. bis 24. Februar finden die Vöcklabrucker Trompetentage bereits zum 22. Mal statt.

Polizeiorchester Bayern Bild: OÖN/Epp

In Kooperation mit der Anton-Bruckner-Privatuniversität Linz ist das kleine Festival mittlerweile ein Fixpunkt in der Bläserszene.

Neben einem Workshop mit hochrangigen, internationalen Dozenten bilden zwei erstklassige Konzerte den Ausklang im Stadtsaal. Unter dem Titel "Golden Trumpets" spielt das Polizeiorchesters Bayern am 22. Februar im Dienst der guten Sache für das Frauenhaus Vöcklabruck. Einer der Höhepunkte wird Antonio Vivaldis Concerto in C-Dur sein – ein Doppelkonzert für zwei Trompeten. Orwa Saleh, Gerhard Reiter & Friends vereint am 23. Februar Musiker aus Syrien, dem Iran und Österreich und kreiert so eine "neue österreichische Kultur". Fremdes und Vertrautes verschmelzen auf wunderbar virtuose Art. Als Gast begleitet Benny Brown das hochkarätige Ensemble.

