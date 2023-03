Trialgarten Ohlsdorf feiert 20-jährige Erfolgsgeschichte

Hartwig Kamarad hatte vor bald zwei Jahrzehnten eine Idee – eine, die das Schicksal vieler genialer Geistesblitze teilt. „Einen Trialgarten zu installieren und damit speziell der Jugend, aber natürlich auch g’standenen Motorradfahrern ein Fahrtechniktraining anzubieten, wurde von vielen belächelt“, erzählt Kamarad. Es dauerte jedoch nicht lange, und der Ohlsdorfer erntete Auszeichnungen.

„Demnächst, wenn die Wiese wieder trocken ist, beginnen wir die 20. Saison“, sagt Kamarad. „Man glaubt es fast nicht, aber mehr als 25.000 Teilnehmer aus dem In- und Ausland haben in unserem Ohlsdorfer Trialgarten schon ihre Runden gedreht.“ Zu Kamarads zufriedenen Kunden zählen die ÖSV-Skinationalmannschaft mit Anna Veith, Bundesheer, Polizei und viele namhafte Sportstars wie Fußballgoalie Alex Manninger, Rallye-Ass Raphael Sperrer, Judoka Sabrina Filzmoser sowie zahlreiche renommierte Firmen.

Kamarad: „Unser Hauptaugenmerk liegt aber auf der Jugend mit Schulkursen für HTL, Gymnasium, Polytechnische Lehrgänge und in Zusammenarbeit mit der AUVA auf Lehrlingen vieler oberösterreichischer Leitbetriebe wie MIBA, Wolf Systems, Fronius, MAN, Palfinger, Millturn, Wintersteiger, FACC, Brauerei Schloss Eggenberg und vielen anderen, die ihre Lehrlinge fit für den täglichen Umgang mit dem Moped auf dem Weg zum Arbeitsplatz machen.“ Auch Sportvereine, Motorradclubs aus dem In- und Ausland sowie erstaunlicherweise auch viele Damen nehmen an den „Fahrspaßkursen“, wie sie Kamarad nennt, teil. Der Chef des Fahrtechnik-Trainingszentrums verneigt sich vor seinen Mitstreitern: „Ohne die vielen unermüdlichen freiwilligen Helfer, alles erfolgreiche Trialpiloten, die allein 20 Meistertitel für das Trialgarten-Team einfahren konnten, wäre es gar nicht möglich, das alles zu bewältigen.“ Es gehöre nämlich viel mehr dazu, als Motorradfahren und dabei Spaß haben: „Es muss der Rasen gemäht, das Service an den Motorrädern bewerkstelligt, neue Hindernisse gebaut und bestehende repariert werden.“

Infos auf trialgarten.at

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer

