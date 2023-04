Trendsportarten: In Ebensee wird man an Land und im Wasser sicher fündig

Sportbegeisterte kommen am Südufer des Traunsees in Ebensee voll auf ihre Kosten. Obwohl das warme Wetter noch immer auf sich warten lässt, wird bei den Wassersportanbietern bereits gepaddelt, gesurft und gesegelt. Dass man auf wärmeres Wetter hofft, versteht sich aber von selbst.

Ganzjährig wird auf „the Riverwave“, Europas größter künstlicher Flusswelle, gesurft. Auf einer rund zehn Meter breiten und eineinhalb Meter hohen Welle kann das ganze Jahr über auf dem Wasser geritten werden. Kurse werden angeboten, ebenso bei der Segelschule „Salt“, zu der auch die „Lakebase“ im Ortsteil Rindbach gehört.

Hohe Nachfrage nach Kursen

„In den vergangenen zwei Jahren war die Nachfrage nach Windsurf- und Segelkursen enorm groß. Mit ein Grund war, dass wir das Angebot dementsprechend erweitert und erneuert haben“, sagt Ewald Derflinger, Mitinhaber von „Salt“, im OÖN-Gespräch. 2023 absolvierten mehr als 400 Personen einen drei- oder viertägigen Segel- oder Surfkurs. „Wir gehen davon aus, dass das Interesse auch in dieser Saison ähnlich groß sein wird. Die Buchungslage für den Sommer sieht sehr gut aus. Wir sind mit unserer Ausstattung, den modernen Booten und einem neuen Schulungsraum auf dem neuen Stand“, sagt Derflinger. An diesem Wochenende findet bei Salt der zweite Segelkurs in diesem Jahr statt. Bei Kunden aus dem oberösterreichischen Zentralraum sieht Derflinger in den kommenden Jahren noch Luft nach oben. Einer der Gründe sei, dass das Surfen beispielsweise am Neusiedler See aufgrund des Wassermangels immer mühsamer werde. „Die Wege zu uns nach Ebensee sind kürzer und das Angebot ist gut“, sagt Derflinger. Bei Salt könne man insgesamt auf rund 25 bestens ausgebildete Surf- und Segellehrer zurückgreifen.

Firmenevents als Standbein

Seit vergangenem Jahr setze man, so Derflinger, auch vermehrt auf Firmenevents. „Egal, ob Segeln, Stand-up-Paddling, Wandern, Surfen, Bogenschießen oder Padel-Tennis. Wir können ein umfangreiches Sportangebot, je nach Wunsch, zusammenstellen“, sagt Derflinger.

Padel-Tennis? Noch nie gehört? Begriffe wie „Vibora“ oder „Bandeja“ gehören zur tennisähnlichen Trendsportart, die in einer Glasbox gespielt wird, dazu. Die Sportart, die in Österreich immer beliebter wird, kommt ursprünglich aus Südamerika und ist in Spanien mindestens so beliebt wie Tennis.

Die Padelanlage in Ebensee mit zwei Plätzen wurde 2021 von Hannes Königsmaier und Martin Engert, beide sehr gute Tennisspieler, als Franchisenehmer des Anbieters Padelzone verwirklicht. Innerhalb eines Monats war die Anlage mit Blick auf den Traunsee fertig. Gespielt werden kann Padel-Tennis das ganze Jahr über. Grundsätzlich wird zu viert, also ein Doppel, gespielt.

„Die Plätze werden das ganze Jahr über sehr gut frequentiert, auch im Winter. Gespielt werden kann dank einer Flutlichtanlage jeden Tag bis 22 Uhr“, sagt Königsmaier und fügt hinzu: „Direkt vor der Traumkulisse des Traunsees macht dieser tolle Sport noch mehr Spaß.“

Detaillierte Informationen findet man online unter salt.co.at,theriverwave.com oder padelzone.at/ebensee – Interessenten für Surf- oder Segelkurse können sich bei Ewald Derflinger melden: 0699/10388250 oder ewald.derflinger@salt.co.at, nähere Infos zum Padel-Tennis in Ebensee gibt es bei Hannes Königsmaier unter der Nummer 0699/12770469.

Hannes Königsmaier, Padelzone Ebensee

