Kommenden Samstag und Sonntag steigt bei der Freizeitanlage Rindbach die neunte Auflage des Lakeventure. Sportlicher Höhepunkt an beiden Tagen ist die 3. Wingfoil Open, die erneut als Österreichische Meisterschaft ausgeschrieben ist. Mit Titelverteidiger Stefan Spießberger sowie Heinar Brandstätter sind die beiden Pioniere der jungen Wassersportart dabei und treten in der Kombination Race und Freestyle an. Anmeldungen sind via WhatsApp (0650 / 4104192) oder am Samstag zwischen 8 und 10 Uhr direkt beim Veranstaltungszelt in der Freizeitanlage Rindbach möglich.

Während sich die „Winger“ an beiden Tagen messen, wird am Samstag erstmals ein Pumpfoil-Contest veranstaltet. Die Registrierung dafür läuft im Veranstaltungszelt von 10 bis 14 Uhr.

Alle Elemente der Veranstaltung werden in Ufernähe durchgeführt. Damit sollen diese Trendsportarten Jugendliche und junge Erwachsene gleichermaßen begeistern und zum Ausprobieren einladen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper