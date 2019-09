Trend für Herbst kündigt zu hohe Temperaturen an

"Auch der August setzte die lange Reihe von zu warmen Monaten fort", berichtet Meteorologe Christian Brandstätter von METEO-data Limited. An nur sechs Tagen bewegte sich die Tagesmitteltemperatur unter dem langjährigen Monatsmittel für den letzten meteorologischen Sommermonat. Der kälteste Tag war der 22. August, an diesem Tag lag der Mittelwert drei Grad unter dem Normalwert. Mit 20 Sommertagen (Höchstwert über 25 Grad) wurde das Salzkammergut noch einmal sehr verwöhnt, statistisch hätten wir 14 Sommertage, sprich Badetage, erwarten dürfen.

Niederschlagsmäßig war der August zu trocken, so wurden an der METEO-data-Wetterstation in Seewalchen nur 50 Prozent des Normalwertes erreicht. Die stärksten Niederschläge wurden am 13. und 26. August verzeichnet.

Wie geht’s weiter? Die Temperaturen sinken pünktlich zum Herbstbeginn relativ stark. Die langfristigen Wettermodelle gehen von einem zu warmen und in einigen Regionen auch zu trockenen Herbst aus. Ob sich das Wetter an diesen Trend hält, ist abzuwarten.