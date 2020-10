Treffen von Wirtschaft und Politik in Attnang

Auch Bürgermeister Peter Groiß (SPÖ) und Wirtschafts-Stadträtin Erika Fehringer (ÖVP) folgten der Einladung.

"Mehr als 380 Betriebe sorgen für ein wirtschaftliches Gelingen in der Stadt und sichern mehr als 4000 Arbeitsplätze. Gerade in Situationen, wie wir sie jetzt erleben, ist es umso wichtiger, im Einklang mit den Gemeinden zu arbeiten und an einen Strang zu ziehen", sagte Wolfgang Langthaler, Obmann des Attnanger Wirtschaftsbundes. Alexandra Puchner von der Wirtschaftsagentur des Landes gab den Unternehmern Tipps zu Förderungen und Unterstützungsmöglichkeiten – nicht zuletzt in Corona-Zeiten.