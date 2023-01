Treffen ist Zeichen der Dankbarkeit für Betreuerinnen

Die nächsten Termine sind am 18. Jänner und 1. Februar jeweils von 13 bis 15 Uhr. "Ich bin so froh, dass es dieses Angebot gibt. Wir haben die Möglichkeit, uns mit Kolleginnen zu treffen, und es ist schön, zu sehen, dass es hier in Vöcklabruck auch Menschen gibt, die sich dafür interessieren, wie es uns geht", so eine Teilnehmerin. Das Angebot richtet sich an alle 24-Stunden-, aber auch an Tagesbetreuerinnen. Interessierte können sich bei Cornelia Kienberger (0676/87763671) oder Daniel Feichtinger (0676/87347027) melden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.