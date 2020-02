Trotz guter Wirtschaftslage steigt die Zahl der von (drohender) Wohnungslosigkeit Betroffenen an. So hat sich die Anzahl der Menschen in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden, die von der Wohnungslosenhilfe "Mosaik" betreut wurden, 2019 neuerlich um sechs Prozent auf 1119 Personen erhöht. "Im letzten Jahrzehnt ist die Zahl der Betreuten um mehr als das Doppelte gestiegen", berichtet Mosaik-Leiter Stefan Hindinger.