Gerald Auinger, Hüttenwirt der Gmundner Hütte, Roman Leithner, Hüttenwirt der Naturfreunde Hütte, und Mary Purer, Wirtin der Mairalm, fordern einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der Traunsteinstraße. Um das Verkehrschaos "unterm Stein" in den Griff zu bekommen, hat die Stadtgemeinde Gmunden bekanntlich restriktive Maßnahmen gesetzt. Das Parkplatzangebot wurde reduziert, Kurzparkzonen eingerichtet, und beim Umkehrplatz müssen Autobesitzer an Wochenenden und Feiertagen 25 Euro Parkgebühr