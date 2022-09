Traunseetram: Mehr Passagiere

Mit Steigerungsraten von bis zu 18 Prozentpunkten verzeichne die Traunseetram seit März dieses Jahres Monat für Monat Höchstwerte in der Fahrgastauslastung. Starke Frequenzzuwächse gebe es außerdem derzeit an Dienstagen zum Gmundner Wochenmarkt zu vermerken.

OÖVV-Sprecher Philipp Köstenberger: "Die Traunseetram ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Gmundner Veranstaltungslogistik, ohne die eine ausreichende Fahrgastbeförderung, wie etwa beim Gmundner Mondscheinbummel, nicht zu bewältigen wäre."

Vorausgesetzt, die Corona-Situation bleibt stabil, erwarten Verkehrsverbund und Traunseetram-Betreiber Stern & Hafferl hochgerechnet auf 2022 ein Rekordjahr mit insgesamt 800.000 Fahrgästen. 2019, also vor Ausbruch der Pandemie, waren es noch 733.000 Fahrgäste gewesen.

Eine ähnlich positive Zwischenbilanz lässt sich aus den Hochrechnungen der Atterseebahn berichten. Auch in diesem Fall arbeitet der OÖVV eng mit dem Tourismus zusammen, um bedarfsorientierte Angebote zu schaffen. So setzt Stern & Hafferl auf seiner Strecke drei moderne Niederflur-Triebwagen ein, in denen auch Fahrräder Platz haben.